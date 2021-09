Due pomeriggi di Open Day per insegnanti e dirigenti di ogni ordine e grado in verrà proposta una visita guidata alle sezioni museali e verrà presentata l’ampia offerta formativa di servizi educativi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Con l’Inizio dell’anno scolastico, il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto ha organizzato due pomeriggi di Open Day per insegnanti e dirigenti di ogni ordine e grado.

Nei pomeriggi di giovedì 23 e venerdì 24 settembre, nella sede del Museo, in viale Cristoforo Colombo, verrà proposta una visita guidata alle sezioni museali e verrà presentata l’ampia offerta formativa di servizi educativi pensati per l’anno scolastico 2021/2022, come laboratori, visite guidate, progetti e percorsi territoriali.

Augurando un ottimo anno scolastico a tutti, il museo vuole offrire così, e ancor più in questo periodo storico, il suo contributo educativo, promuovendo la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale marittimo, il dialogo intergenerazionale e l’inclusione, in un’ottica di sostenibilità.

È possibile prenotare al numero: 353 4109069, scegliendo in quale pomeriggio e orario partecipare: 15,30 e 17,30.

