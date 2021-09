SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Convocata assemblea della terza Commissione Bilancio per martedì 21 settembre, in prima convocazione alle ore 12.30 e in seconda convocazione alle ore 13.

La Commissione si svolgerà in presenza presso la Sala Consiliare della sede comunale.

Nella seduta si discuterà il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali precedenti

2. Bilancio Consolidato 2021

3. Varie ed eventuali

