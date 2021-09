Ragazzo portato al Madonna del Soccorso. Eliambulanza pronta per il possibile trasporto ad Ancona

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paura e tensione in Riviera nella mattinata del 14 settembre.

Una persona è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal balcone di casa in pieno centro a San Benedetto.

Si tratterebbe di un uomo, un ragazzo secondo le prime indiscrezioni, da chiarire le cause della caduta. Sul posto Polizia Municipale e Forze dell’Ordine.

Sul luogo anche il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per le cure mediche. La persona è stata portata al momento in ospedale a San Benedetto.

Pronta l’eliambulanza per il trasporto ad Ancona al Torrette per ulteriori accertamenti.

AGGIORNAMENTO

Purtroppo il ragazzo, classe 1990, è deceduto a causa delle gravi ferite, vani i soccorsi dei sanitari che hanno fatto tutto il possibile.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.