SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segnalazione, giunta in questi giorni in redazione, da diversi lettori.

Lo specchio presente in via San Giovanni a Porto d’Ascoli è girato da svariato tempo e crea dei disagi non di piccolo rilievo.

Molti automobilisti, specialmente quelli provenienti dalla Superstrada dalla costa e che escono a Monteprandone, ne lamentano la pericolosità: “Uscendo dall’Ascoli-Mare non riusciamo a vedere chi proviene dalla direzione est, rischiamo seriamente degli incidenti”.

I cittadini auspicano un pronto intervento degli enti di competenza per ripristinare lo specchietto alla normale regolarità.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.