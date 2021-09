SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Si informano i genitori dei nuovi iscritti al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 che le Junior Card, le tesserine per ricaricare il credito per l’acquisto dei pasti indispensabili per consentire agli alunni di usufruire del servizio, saranno consegnate a partire dal 16 settembre e fino al 30 settembre. Uno sportello sarà aperto al piano terra del Comune di San Benedetto del Tronto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18. Nello stesso ufficio è anche possibile ricaricare la Junior card con bancomat o carte di credito”.

Così il Comune di San Benedetto del Tronto in una nota diffusa il 13 settembre.

