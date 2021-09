SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prima gara ufficiale in quarta serie per il Porto d’Ascoli, che affronterà il Nereto nella sfida valida per il primo turno preliminare della Coppa Italia di Serie D.

La gara si giocherà alle 15 a porte chiuse presso il “Ciarrocchi”, dopo la conferma dell’indisponibilità del “Riviera delle Palme”. La vincente di Porto d’Ascoli-Nereto, affronterà nel secondo turno una tra Chieti e “X” (l’incognita sta a rappresentare proprio la Sambenedettese, in attesa dell’ok per l’iscrizione).

LE FORMAZIONI

Porto d’Ascoli (4-3-3): Testa, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Rossi, Napolano, Battista, Petricci, Evangelisti.

Nereto (4-2-3-1): De Luca, Ferrini, Mirabelli, Salvatori, Bottalico, Tinti, Cenci, Cipriani, Pedalino, Ouedrago, Forcini.

Dirige l’incontro il signor Marco Di Loreto della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Federico Giovanardi (Terni) e Mauro Ottobretti (Foligno).

Padroni di casa in maglia arancione con inserti bianchi, ospiti in tradizionale tenuta rossoblu.

Angoli 4-5

Ammoniti: Battista (Porto d’Ascoli)

DIRETTA

PRIMO TEMPO

4′ Primo corner per i padroni di casa, Napolano sul pallone chiama lo schema e crossa sul primo palo, respinge di testa la difesa del Nereto.

5′ Insiste il Porto d’Ascoli con Verdesi che spinge sulla destra, combina bene con Napolano e cerca il mancino a rientrare, ancora pronta la difesa ospite.

7′ Mirabelli cerca lo spunto dal lato corto mancino dell’area di rigore e guadagna calcio d’angolo.

7′ Calcia Ouedrago, sul secondo palo svetta lo stesso Mirabelli, ma Testa è attento e blocca.

14′ Fallo di capitan Salvatori su capitan Napolano, richiamo solo verbale per il rossoblu.

15′ Bottalico trova l’imbucata per Jordan, che dal vertice basso dell’area di rigore si accentra col destro e calcia. Blocca testa.

18′ Grande occasione per il Porto d’Ascoli, con Verdesi che sfrutta un rimpallo e si presenta solo davanti a De Luca. L’estremo difensore esce con i tempi giusti e respinge il tiro del 7.

19′ Angolo per il Nereto con Cipriani che calcia ad uscire. La sfera carambola sui piedi di Bottalico che calcia largamente sul fondo col suo piede non preferito.

23′ Bottalico porta palla ai 25 metri, pensa per un attimo di liberare il sinistro, poi cerca l’imbucata centrale, ma il filtrante arriva direttamente tra i guantoni di Testa.

30′ Gli ospiti fanno maggior possesso palla, il Porto d’Ascoli è però compatto e tenta di verticalizzare non appena riconquista palla

35′ Insiste il Nereto, con Forcini che tenta il destro dal limite dell’area, Testa respinge e Pasqualini completa il disimpegno.

38′ Punizione dalla trequarti fischiata in favore dei rossoblu, Cipriani sul pallone calcerà col destro ad uscire.

39′ Pallone nel cuore nell’area di rigore, stacca di testa Salvatori ma la sfera termina alta.

40′ Si rivede in avanti il Porto d’Ascoli, bello scambio sullo stretto tra Napolano e Verdesi con quest’ultimo che riesce a liberarsi lo spazio per il tiro dal limite, centrale

42′ Ancora i padroni di casa. Petrini sulla destra salta Mirabellli, va sul fondo e mette in mezzo. Napolano taglia sul primo palo e cerca il destro di prima intenzione. Palla sull’esterno della rete.

44′ Cresce il Porto d’Ascoli sul finale della prima frazione di gioco. Verdesi vince un contrasto e libera Petrini. Il cross del 2 finisce tra le mani del portiere.

45′ Finisce senza recupero un primo tempo equilibrato. Meglio il Nereto nella prima metà, con Jordan Ouedrago che ha creato i maggiori pericoli. Nel finale di tempo meglio invece i padroni di casa che hanno messo in difficoltà De Luca con Verdesi e Napolano su tutti.

SECONDO TEMPO

45′ Inizia la ripresa, in campo i medesimi 22.

46′ Parte forte il Porto d’Ascoli ed ottiene subito un corner dalla destra, dopo una bella discesa sulla fascia di Petrini.

46′ Calcia Napolano col destro a rientrare, ma Mirabelli libera.

48′ Petrini salta Ouedraogo sul lato corto dell’area di rigore, poi finisce a terra. Secondo il direttore di gara non c’è nulla, semplice rimessa dal fondo.

50′ Insiste il Porto d’Ascoli, con Battista, che tenta il cross. Salvatori tenta di spazzare di testa ma spizza male e mette in angolo.

57′ Battista ferma Cenci in ripartenza con un fallo tattico, inevitabile primo giallo della gara per il centrocampista del Porto d’Ascoli

58 ‘per il Nereto esce Cenci entra Gaia

60′ Bella azione in contropiede dei padroni di casa, con Battista che premia la sovrapposizione di Pasqualini. Il tiro cross del numero 3 viene però respinto.

63′ Primo tiro del secondo tempo degli ospiti. Jordan Ouedraogo tenta il destro dal limite ma Testa blocca comodamente a terra.

65′ Gran sinistro di Napolano dai 20 metri col pallone che sfiora l’incrocio dei pali. De Luca era rimasto immobile.

69’ GOL DEL PORTO D’ASCOLI. Napolano lotta in area di rigore e finisce a terra, proteste dei giocatori che reclamano a gran voce il rigore. Il flipper favorisce Battista che col piatto destro batte De Luca.

70′ Esce proprio l’autore del gol Battista, Ciampelli si affida per gli ultimi 20 minuti alla freschezza e alla fisicità di Henri Shiba, numero 9.

71′ Gran contropiede dei padroni di casa, con Verdesi che punta Mirabella e cerca di mettere il pallone al centro. Carambola e palla in angolo. Prima del corner c’è la sostituzione: esce Petricci ed entra Cinaglia.

72′ Corner battuto da Napolano, smanaccia De Luca. Nulla di fatto.

73′ Evangelisti si guadagna un buon calcio di punizione dal limite, appena un paio di metri fuori dal limite dell’area, leggermente defilato sulla destra. E’ la mattonella di Napolano che ha già preso in mano il pallone.

73′ Calcia il numero 10, miracolo di De Luca, classe ’03, che vola e respinge il pallone alla sua destra.

75′ Esce proprio Giordano Napolano, per Tommaso Battisti. Per il Nereto esce Cipriani, al suo posto subentra Ghiani.

78′ Altro cambio per i padroni di casa esce Verdesi, dopo un’ottima prestazione ed entra Pietropaolo. Battisti si sposta a destra.

80′ Angolo per il Nereto. E’ ancora Jordan Ouadreogo a rendersi pericoloso. Testa mette fuori coi pugni.

85′ Cambio anche per il Nereto: esce Forcini per Gondola. Per il Porto d’Ascoli esce invece Rossi per De Cesare.

88′ Il Nereto si riversa in avanti alla ricerca disperata del pareggio che prolungherebbe la sfida ai calci di rigore.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90′ Angolo per il Nereto. Passalacqua cerca di liberare di testa, si alza un campanile sul quale svetta Tinti, la palla termina di poco a lato.

90+2 PAREGGIO DEL NERETO. Mirabelli protegge palla in area di rigore e con un tocco sotto sorprende Testa leggermente fuori dai pali. 1-1 allo scadere.

90+5 FINE del tempo regolamentare. Si andrà ai calci di rigore.

RIGORI

Si batte nella porta sud. Calciano per primi gli ospiti dopo i sorteggio

1° RIGORE NERETO. Si presenta Ouedrago. PARA TESTA.

1° RIGORE PORTO D’ASCOLI. GOL Battisti spiazza De Luca

2° RIGORE NERETO. Gol di Bottalico, tiro forte e centrale

2° RIGORE PORTO D’ASCOLI. Segna Mirabelli, resta in vantaggio il Porto d’Ascoli 2-1.

3° RIGORE NERETO GOL

3° RIGORE PORTO D’ASCOLI, calcia a lato Pasqualini

4° SBAGLIA SALVATORI. Se Shiba segna il Porto d’Ascoli passa il turno.

RIGORE DECISIVO: Rincorsa di Shiba che spiazza De Luca. IL PORTO D’ASCOLI BATTE IL NERETO E APPRODA AL SECONDO TURNO

