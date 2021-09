Prenota al numero 0735 631120 per far parte del pubblico ed assistere alla trasmissione dal vivo. Chiamare 0735 631120

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue “Punto. E a capo – Speciale elezioni”, la serie di dirette web-tv targate Riviera Oggi dedicate alle amministrative sambenedettesi del prossimo 3-4 ottobre.

Stasera, martedì 14 settembre, in diretta dal ristorante Noa di Grottammare, dalle 20.45 sarà ospite la candidata sindaca Aurora Bottiglieri, sostenuta da Pd, Articolo Uno e Nos, la quale interverrà assieme ad un candidato al Consiglio Comunale a sua scelta.

Ad animare il dibattito sui temi caldi dell’attualità sambenedettese sono il direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti ed il giornalista Giuseppe Buscemi. Conduce Antonio Di Salvatore.

Se desiderate assistere alle trasmissioni dal vivo con i prossimi candidati sindaco nella sala riservata, intervenendo o ponendo domande direttamente al candidato, vi basterà prenotare presso il ristorante Noa al seguente numero: 0735 631120. Menù fisso: antipasto di cozze, mezze maniche allo scoglio, frittura mista, acqua e vino della casa. Costo: 20 euro.

Per qualsiasi ulteriore informazione o per inviare le vostre domande: 0735 585706, info@rivieraoggi.it, 388 6595011 anche via WhatsApp.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.