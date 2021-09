Appuntamento alle ore 18 per conoscere le recenti scoperte archeologiche site nel cuore del Paese Alto direttamente dalla voce di chi ha coordinato i lavori di scavo, ossia il professor Fabrizio Pesando

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 12 settembre alle ore 18, grazie al Museo del Mare, ci sarà l’occasione unica di conoscere le recenti scoperte archeologiche site nel cuore del Paese Alto direttamente dalla voce di chi ha coordinato i lavori di scavo. Proprio dallo spoglio dei resti dell’antica Villa Marittima nacque il borgo storico di San Benedetto, una scoperta di grandissimo rilievo che ha consentito una rilettura della storia cittadina.

Per scoprire la San Benedetto romana si partirà dall’Antiquarium Truentinum per poi intraprendere una piacevole camminata che si concluderà proprio alla Villa Marittima dove il professor Fabrizio Pesando dell’Università degli Studi “L’Orientale di Napoli” spiegherà il lavoro svolto dagli archeologi per restituire alla comunità questo sito di grande valore (costi: 7 euro adulti; 4 euro bambini).

Prenotazione obbligatoria al numero 353 4109069.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.