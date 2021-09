FERMO – Militari del Comando Provinciale di Fermo, in azione, in questi giorni.

Nel Fermano i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 40enne di Porto San Giorgio.

In una nota diffusa l’11 settembre dall’Arma fermana si legge che l’uomo deve scontare una condanna di 2 anni e 4 mesi per rapina aggravata in concorso e porto di armi atti ad offendere. Reato commesso nel dicembre 2020.

Il 40enne è stato portato in carcere a Fermo dove sconterà la pena.

