SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Operazione dei militari sambenedettesi il 10 settembre in Riviera.

A San Benedetto i carabinieri della Compagnia locale, durante un’attività di controllo in divisa e in borghese, hanno notato al centro un 19enne italiano del posto che girava a bordo di un monopattino elettrico per le vie cittadine.

Il giovane è stato fermato e controllato dai carabinieri: il ragazzo è parso nervoso e agitato alla perquisizione ed infatti è stato trovato in possesso di un panetto di hashish dal peso di 86 grammi nascosto in un marsupio.

Il ragazzo è stato portato in caserma, identificato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.