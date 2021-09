L’ideatrice del progetto Maria Pia Spurio ha espresso soddisfazione per l’esito della serata: “Abbiamo esportato soprattutto all’estero i nostri prodotti enologici e culinari. Non a caso, infatti, erano presenti molti ospiti tedeschi, inglesi, irlandesi e anche alcuni argentini”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – All’hotel Excelsior le eccellenze gastronomiche ed enologiche del Piceno vengono presentate anche all’estero. Si è tenuto mercoledì 8 settembre il penultimo appuntamento del progetto “Dalla Vigna alla Tavola – Le Marche a Piccoli Sorsi” il cui scopo è quello di valorizzare i prodotti vinicoli e agroalimentari del territorio.

L’iniziativa, finanziata con il contributo della regione Marche, coinvolge anche parecchi addetti alla ristorazione e operatori turistici locali, i quali hanno partecipato con entusiasmo a questa promozione dei migliori prodotti delle nostre terre.

L’ideatrice del progetto Maria Pia Spurio ha espresso soddisfazione per l’esito della serata: “Questo mercoledì abbiamo esportato soprattutto all’estero i nostri prodotti enologici e culinari. Non a caso, infatti, erano presenti molti ospiti tedeschi, inglesi, irlandesi e anche alcuni argentini. Il mio sogno resta quello di offrire a tutte le strutture ricettive della costa delle serate così”.

Oltre alla Spurio alla cena erano presenti anche le altre due professoresse picene che hanno organizzato e realizzato il progetto: Anna Amici Presidente Afi (Associazione Famiglia Impresa) e Sara Giorgi Presidente Federagit Confesercenti di Ascoli Piceno.

Quest’ultima ha intrattenuto gli ospiti Hotel Excelsior con un racconto sapiente e coinvolgente sulle ricchezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche del Piceno.

Al termine della serata c’è stato anche un effetto wow: tra gli ospiti presenti ne sono stati stati sorteggiati alcuni a cui sono stati donati dei prodotti tipici del Piceno tra quelli utilizzati per la cena. Ad un fortunato poi è stato dato un ulteriore gradito omaggio: un soggiorno per due persone, da fare in primavera, presso Villa Serra di Montefortino, una struttura immersa nel verde e con vista panoramica sui Monti Sibillini.

Per il prossimo ed ultimo evento del progetto, che si terrà nel mese di ottobre, è possibile prenotare inviando un messaggio su WhatsApp oppure contattando la segreteria organizzativa al 339 8262252. Per le chiamate il numero è attivo tutti i giorni dalle 15:00 alle 18:00.

