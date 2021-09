MARTINSICURO – Di seguito una nota diffusa sui Social il 10 settembre dal sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni.

Rinvio inizio attività didattica della Scuola d’infanzia Statale di Via Moro.

Nel corso dei lavori di rifacimento dei bagni al piano terra della Scuola d’infanzia sono emerse gravi criticità che hanno comportato la necessità di eseguire ulteriori lavori imprevisti, con conseguente variazione del cronoprogramma iniziale che prevedeva la fine dei lavori in tempo per l’inizio dell’attività didattica .

Dopo un confronto con l’impresa sui lavori mancanti, di concerto con gli uffici e la Preside, abbiamo deciso di rinviare l’inizio dell’attività didattica della Scuola d’infanzia di Via Moro di una settimana .

Mi spiace e mi scuso per i disagi causati da questo rinvio ma lo stato dei bagni della Scuola meritava un intervento importante che non poteva essere rinviato una volta iniziati i lavori.

Alla fine avremmo uno spazio tutto nuovo più adeguato alle esigenze di una Scuola d’infanzia.

In questo mese abbiamo eseguito nelle varie scuole lavori vari per quasi 250 mila euro per rendere migliori e più accoglienti le nostre scuole.

Intervenendo su strutture datate, così come è accaduto, possono purtroppo capitare imprevisti.

Ma siamo al lavoro per risolverli.

