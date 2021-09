SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’Albo Pretorio del Comune di San Benedetto, oggi 10 settembre, diffuso un documento importante.

Determina del Comune sambenedettese sulla piscina “Gregori”, chiusa dal 18 giugno per i problemi sulla copertura della vasca coperta.

Appalto vinto dall’Impresa Ebanisteria Caputo di Cataldo e Michele Caputo Snc di Corato (Bari), per un importo totale di aggiudicazione di euro 587.036,83 euro al netto dell’Iva e comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Nella determina si legge: “Con l’offerta del –21,12% sull’importo a base di gara di 736.988,58 (dei quali 26.989,77 euro quali oneri espliciti non soggetti a ribasso ed 15.308,77 euro ricompresi nelle lavorazioni e soggetti a ribasso), di cui importo soggetto a ribasso 709.998,81 euro per un importo totale di aggiudicazione pari quindi a 587.036,83 euro = al netto dell’Iva in misura di legge e

comprensivo di oneri per la sicurezza”.

Per visualizzare la determina del Comune di San Benedetto, clicca qui.

