SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Calendario Serie D girone F: Esordio in casa per il Porto d’Ascoli con l’F.C. Matese, la Samb (se si iscriverà) in trasferta a Trastevere. Chiusura con il Pineto Calcio.

Girone F: A.J. Fano, Atletico Terme Fiuggi, Aurora Alto Casertano, Castelfidardo, Castelnuovo Vomano, Chieti 1922, F.C. Matese, Montegiorgio Calcio, Nereto Calcio, Pineto Calcio, Porto d’Ascoli, Recanatese, “X”, S.N. Notaresco, Tolentino 1919, Trastevere Calcio, Vastese Calcio 1902, Vastogirardi.

Di seguito i calendari delle due squadre

Si parte domenica 19 settembre ore 15. Il Porto d’Ascoli esordirà per la prima volta nella sua storia in Serie D, ospitando in casa l’F.C. Matese , e concluderà il campionato in trasferta con l’A.J. Fano. La Samb (“X”), in caso di avvenuta iscrizione, esordirà a Roma al “Trastevere Stadium” con il Trastevere.

Altri match da sottolineare: 4a giornata rossoblu con il Porto d’Ascoli del capitano Giordano Napolano ex Samb insieme a Gabriele Puglia e Henri Shiba protagonisti della vittoria del campionato di Serie D nel 2012/2013. Alla 6a giornata Samb-A.J. Fano, l’ex 10 Vittorio Esposito incontrerà i rossoblu con cui ha giocato nella stagione 2017-2018 in Serie C, collezionando 30 presenze e 3 gol. Inoltre alla 15a ci sarà Samb-Tolentino dell’ex mister Andrea Mosconi e l’ala Ettore Padovani. Alla 17a Samb-Pineto di molti ex Samb tra cui Marco Pezzotti, Filippo Baldinini, Giordano Fioretti e Matteo Minnozzi.

Le soste saranno 3: domenica 26 dicembre 2021, domenica 2 gennaio 2022 e domenica 17 aprile 2022.

I turni infrasettimanali saranno 3 (2 nel girone di andata e 1 in quello di ritorno): mercoledì 8 dicembre 2021(13a giornata), mercoledì 22 dicembre 2021 (16a giornata) e giovedì 14 aprile 2022 (30a giornata). La Samb ( “X”) giocherà, nei turni infrasettimanali, rispettivamente l’andata con S.N. Notaresco e Aurora Alto Casertano e il ritorno con S.N. Notaresco. Stesso discorso per il Porto d’Ascoli, che giocherà rispettivamente l’andata con l’Atletico Terme Fiuggi e Vastese Calcio 1902 e il ritorno con l’Atletico Terme Fiuggi.

Per quanto riguarda i play-off parteciperanno le squadre posizionate al 2°, 3°, 4° e 5° posto. Parteciperanno ai play-out le squadre che concluderanno il campionato al 13°, 14°, 15° e 16° posto. Retrocederanno le 2 squadre che perderanno ai play-out, la penultima e l’ultima classificata.

Programma 1a giornata Serie D Girone F di domenica 19 settembre

Calcio d’inizio ore 15:

A.J. Fano 1906 – Vastese Calcio 1902

Atletico Terme Fiuggi – S.N. Notaresco

Aurora Alto Casertano-Montegiorgio Calcio

Nereto Calcio – Chieti 1922

Pineto Calcio – Castelnuovo Vomano

Porto d’Ascoli – F.C. Matese

Recanatese – Tolentino 1919

Trastevere Calcio – “X”

Vastogirardi – Castelfidardo

