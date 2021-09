SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento imperdibile di musica, cibo e divertimento per concludere in bellezza la stagione estiva.

Domenica 19 settembre presso il Kontiki ci sarà un pranzo spettacolo per salutare questa estate 2021, piena di energia ed entusiasmo.

Lo storico locale rivierasco si unisce con la nuovissima realtà del Wibe, locale in pieno centro di San Benedetto con una nuova concezione di street food e ricercati cocktail creati da Andrea Cavazzini. Quest’ultimo, insieme a Sandro Grilli e Paolove, daranno vita a una giornata piena di felicità e buon cibo, unito a dei cocktail sfiziosi con della musica piacevole e bella da cantare insieme.

Spettacoli e collaborazioni di diversi sponsor renderanno la giornata unica e piacevole. Tra questi Lionel Boutique, negozio di abbigliamento in pieno centro che, in occasione di questo evento, organizzerà una sfilata di presentazione della nuova collezione autunno/inverno.

Il menù sarà rigorosamente di pesce 30 euro.

“Vi aspettiamo numerosi per questo grande evento – dicono gli organizzatori – per salutare questa estate 2021 e per illustrare i progetti, seri e innovativi, che abbiamo in mente per la stagione invernale alle porte”.

Info e prenotazioni: 3403418349

