SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci è arrivata in redazione la segnalazione di una lettrice relativa alle pinete al centro di San Benedetto: “Sono la mamma di un bambino di quasi due anni, frequento spesso le pinete del centro e come me immagino tante altre mamme, papà e nonni. Questo pomeriggio ero lì con mio figlio e per poco non raccoglie da terra preservativi, fazzoletti usati, tappi di birre, vetri rotti, ecc. Sono schifata per la poca cura che viene dedicata a quest’area centrale e a San Benedetto in generale”.

