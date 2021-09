GROTTAMMARE – L’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, con il patrocinio dei Comuni di Grottammare, Ascoli Piceno, Offida e Fermo, organizza “Ruote nella storia 2021 – Grottammare“, un raduno d’ auto d’epoca che si terrà domenica 10 ottobre 2021, in collaborazione con il Club Aci Storico ed Aci Sport SpA.

L’evento nasce dalla sinergia con l’Associazione Anci “I Borghi più Belli d’Italia” e consisterà in un raduno di auto storiche immatricolate in data anteriore al 31/12/1980 (40 vetture massime ammesse), con partenza di due distinte carovane, rispettivamente da Ascoli Piceno e da Fermo, che raggiungeranno, tramite un percorso stradale panoramico intra collinare, il Borgo di Grottammare, località nella quale verrà effettuata una visita guidata alle bellezze storico-paesaggistiche e si terrà un pranzo tra tutti i partecipanti.

Aci Sport e Aci Storico supporteranno l’evento su tutti i canali di comunicazione, web, social e televisivo, quest’ultimo grazie alla trasmissione ACI Storico Magazine in onda su Aci Sport TV canale 228 di Sky, sul sito acisport.it e su numerose TV areali.

Programma:

ore 9: Ritrovo delle due carovane in contemporanea nei due capoluoghi di provincia: Ascoli Piceno (in piazza Arringo) e Fermo (in piazza del Popolo). Accreditamento equipaggi, tesseramento ACI, distribuzione materiale promozionale, illustrativo e dei contrassegni di riconoscimento;

ore 10: Partenza delle due carovane;

ore 11.30: Arrivo al Borgo storico di Grottammare dalle due direzioni (da Ascoli Piceno e da Fermo);

ore 12: Esposizione delle auto d’epoca distribuite lungo il parcheggio a gradonate di Via Palmaroli fiancheggiante il borgo antico;

ore 12.30: Raduno dei partecipanti in Piazza Peretti (accoglienza, saluti dell’Amministrazione Comunale di Grottammare);

ore 13: Pranzo offerto dall’Automobile Club;

ore 15: Suddivisione dei partecipanti in gruppi per visita guidata al Borgo con guida turistica;

ore 16.30: Distribuzione omaggi ed attestato di partecipazione;

ore 17: Fine manifestazione.

Iscrizioni:

Partecipanti ammessi: all’evento possono partecipare solo Soci Aci Storico o Soci Aci (almeno un componente dell’equipaggio deve essere Socio con qualsiasi tipo di tessera).

Vetture eligibili: auto immatricolate prima del 31.12.1980 (n. massimo di vetture ammesse: 40). N.B. Verranno prese in considerazione le prime 40 iscrizioni pervenute secondo il criterio cronologico.

Sarà possibile effettuare l’iscrizione entro le ore 12.00 del 5 ottobre 2021 compilando la scheda di adesione e prendendo visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

Il costo dell’iscrizione al raduno è di 35 euro per ogni auto/driver + 25 euro per ogni passeggero/accompagnatore.

Ad ogni equipaggio verrà assegnata gratuitamente una tessera associativa Aci Club o Aci Storico “base” del valore di 35 euro.

Covid-19

Stante la situazione di emergenza epidemiologica da Sars-Cov2, il giorno della manifestazione verrà richiesto a ciascun partecipante la Certificazione Verde Covid-19 (Eu digital Covid certificate – www.dgc.gov.it) secondo le disposizioni normative vigenti.

La Direzione si riserva di annullare l’evento per sopraggiunte difficoltà organizzative in considerazione dell’aggravio dell’emergenza epidemiologica da Sars-Cov2 o di richiedere a ciascun partecipante il tampone rapido negativo effettuato nelle 24 ore precedenti (ogni partecipante verrà tempestivamente informato in merito e in caso di annullamento dell’evento la quota versata sarà rimborsata integralmente).

Per assistenza e/o ulteriori informazioni sull’organizzazione e sul regolamento contattare l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo:

– tel . 0736/45820 (orario: 8.30/13; 15.30/18.30)

– email: segreteria@ascolipicenofermo.aci.it

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.