SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Diffuso il calendario inerente alla serie D, stagione 2021-22, il 9 settembre.

Il Porto d’Ascoli Calcio, nel girone F, debutterà a San Benedetto allo stadio Riviera delle Palme, il 19 settembre alle 15 contro Matese.

Se la Samb verrà ammessa alla quarta serie nazionale, debutterà in trasferta contro Trastevere il 19 settembre alle 15. Al momento c’è una X.

Di seguito la nota della Lega Nazionale Dilettanti. In fondo all’articolo il calendario completo del girone F.

Tutto pronto per la nuova stagione della Serie D. Dopo la pubblicazione delle date e degli accoppiamenti della Coppa Italia e la composizione dei gironi, il Dipartimento Interregionale della LND ha completato la stesura dei calendari delle gare che animeranno il campionato 2021/2022. Una stagione che si preannuncia avvincente e ricca di derby. Calcio d’inizio fissato alle ore 15 del 19 settembre con tanti confronti affascinanti dalla prima giornata fino all’ultima in programma il 15 maggio alle 16. L’organico, giunto quest’anno a quota 172 squadre, ha generato la composizione di cinque gironi formati da 20 squadre ciascuno: si tratta dei raggruppamenti A, B, D, H e I che affronteranno 38 giornate di calendario contro le 34 dei classici gironi a 18. Previsti tre turni infrasettimanali per tutti e nove i gironi: 8 e 22 dicembre (andata), 14 aprile (ritorno); altri quattro per i gironi a venti squadre: 6 e 20 ottobre (andata), 2 e 16 febbraio (ritorno). Tre le soste, la prima il 26 dicembre e 2 gennaio per le festività natalizie, la seconda il 13 marzo 2022 per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio, la terza il 17 aprile per la Pasqua. Il girone di andata terminerà il 9 gennaio, mentre la stagione regolare si concluderà il 15 maggio 2022. Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15. Dal 31 ottobre gli incontri inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 3 aprile 2022. Dall’8 maggio fino al termine della stagione le partite prenderanno il via alle 16.

Serie D, Girone F: le partite, calendario completo

