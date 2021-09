Si parte alle 8 da Piazza Giorgini a San Benedetto. Il ricavato servirà per acquistare la PCR digitale, un importante macchinario per la ricerca e la cura delle leucemie

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per la sesta edizione di “Corri con Martina” la staffetta di dodici ore per la ricerca contro il cancro. L’appuntamento è previsto per domenica 19 settembre, a partire dalle ore 8, in Piazza Giorgini a San Benedetto.

Corsa o passeggiata, entrambe le opzioni sono possibili in una grande manifestazione per la lotta ai tumori che consente anche di trascorrere insieme una giornata di sport e solidarietà. La maglietta a tema per l’evento sarà disponibile, con un’offerta minima di 10 euro, nei gazebo posizionati presso la Rotonda Piazza Giorgini o l’isola pedonale in zona Caffè Sciarra.

Il ricavato servirà per acquistare la PCR digitale, un importante macchinario per la ricerca e la cura delle leucemie.

