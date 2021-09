CUPRA MARITTIMA – Sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Marcello Costa di Cupra Marittima si sta svolgendo il torneo Open Maschile e Femminile, trofeo Nyatec Srl.

Una rassegna che può contare su un montepremi complessivo di 2500 euro. Gli iscritti nei rispettivi tornei sono stati 142 per il tabellone maschile e 44 per il tabellone femminile. In questa seconda settimana di torneo scendono in campo le racchette più accreditate tra cui in campo femminile spiccano i nomi di Anastasia Grimalska ex numero 213 del rankig Wta ed attualmente numero 462 e la tedesca Anne Schaffen ex numero 161 ed attualmente numero 829. Tra le altre scenderanno in campo Yaima Perez Wilson (2.4) M. Pipitone (2.6) A. Lanciaprima (2.6) E. Cenci (2.8) A. Gibellieri (2.8) F. Di Pietro (2.8).

Per quanto riguarda il tabellone maschile, gli iscritti sono stati numerosi e già durante la prima settimana hanno deliziato gli spettatori presenti con partite di ottimo livello tecnico. Nella seconda settimana scenderanno in campo i possibili vincitori tra cui G. Colacioppo, M. Brambati, D. Guerra, G. Crocetti e F.Mercuri.

Organizzazione del torneo impeccabile grazie al costante impegno del direttivo Ct M. Costa che grazie all’aiuto economico fornito dagli sponsor, al Comune di Cupra Marittima ha attirato parecchi giocatori di ottimo livello.

Le semifinali si disputeranno sabato 11 settembre, mentre le due finali maschili e femminili, sono in programma domenica 12 settembre. Per info contattare il numero 0735 777511 o visitare direttamente il sito del Circolo tennis www.ctcupramarittima.it

