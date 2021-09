SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La terza prova valida per i trofei Jack La Bolina e Giovanni Latini 2021 organizzati dalla Lega Navale Italiana Sezione San Benedetto del Tronto sono andati in scena domenica 5 settembre nello specchio di mare antistante il Centro Sportivo.

Per il Trofeo Jack La Bolina il Comitato di Regata è riuscito a sfruttare le condizioni meteo con media difficoltà che hanno permesso di portare a termine le tre prove previste con una intensità media del vento con direzione prossima al Nord passata dai 10 nodi della prima prova ai 15 nodi della terza ed ultima prova che hanno reso necessario un allungamento della lunghezza del lato di bolina. Come di solito accade sul nostro litorale l’altezza dell’onda è stata condizionata dalla forza del vento senza però mettere in difficoltà gli equipaggi iscritti che hanno affrontato le prove.

Per il Trofeo Giovanni Latini sono scesi in acqua dieci equipaggi delle squadre della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto e del Club Vela Amici della Vela Mario Jorini che hanno onorato questa giornata di regate. Le condizioni meteo hanno permesso di far disputare ai ragazzi due delle tre prove in programma. Si è confermata al primo posto sul podio di Amelie Piergallini del Club Vela Amici della Vela Mario Jorini seguita da Matilde Belfanti ed al terzo posto del podio Giorgio Croci della Lega Navale Italiana Sezione San Benedetto del Tronto.

Nelle tre categorie della Classe O’pen Skiff abbiamo avuto i seguenti piazzamenti:

Prime: Allegra Mozzoni del CV Amici della Vela M. Jorini

U13: Matilde Belfanti del CV Amici della Vela M. Jorini

U17: Ameliè Piergallini del CV Amici della Vela M. Jorini

L’organizzazione ha voluto poi premiare due giovanissimi atleti che hanno dato il massimo del loro impegno per completare le prove del Trofeo Giovanni Latini: Luca Bertolazzi e Elia Knudsen del Club Vela Amici della Vela M. Jorini.

Per il Trofeo Jack La Bolina la classifica generale ha visto confermarsi l’equipaggio ITA 76 su Flying Dutchman Matteo Pincherle – Carlo Carincola seguiti da ITA 3823 su Flying Junior con Stefano Bonatti – Camilla Di Bonaventura, reduci dal 7 posto del Campionato Italiano di classe, ed all’ultimo gradino del podio su Laser Radial ITA 207635 il giovane Federico Costantini.

Per il trofeo come primo equipaggio classificato in tempo reale è stato premiato ITA 171 su Classe A Giulio Marco Domizi.

Per la classifica Monoscafi si è confermata gli equipaggi della classifica generale: ITA 76 Pincherle-Carincola, ITA 3823 Bonatti-Di Bonaventura e ITA 207635 Costantini Federico. Per la classifica Poliscafi si è confermato sul podio ITA 171 Domizi.

La Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto ringrazia Alessandra Mandozzi che ha curato il servizio fotografico sul campo di regata, tutti gli atleti e gli accompagnatori aspettando tutti per l’ultimo appuntamento previsto per Domenica 12 settembre 2021.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor che hanno dato il loro contributo: Fainplast, Sabelli, Fortek Nautica, Decathlon San Benedetto del Tronto ed il Comune di San Benedetto del Tronto.

