SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo svariato tempo, torna a comunicare in via ufficiale e tramite l’ufficio stampa (n.d.r. l’ultima volta risale al 2 agosto) il presidente della As Sambenedettese, Roberto Renzi.

Una nota per smentire illazioni comparse sulla stampa nostrana su possibili risarcimenti e contenziosi nei confronti della Federazione del presidente Gabriele Gravina.

Di seguito il comunicato diffuso l’8 settembre.

La società A.S. Sambenedettese S.r.l. in persona del suo Presidente Roberto Renzi, in riferimento a quanto apparso oggi su alcune testate giornalistiche intende smentire categoricamente che la medesima sarebbe intenzionata ad intraprendere, allo stato, nuovi contenziosi nei confronti della Federazione.

Al contrario la società A.S. Sambenedettese S.r.l. e il Suo Presidente colgono l’occasione per esprimere la loro soddisfazione per il risultato raggiunto a seguito dell’ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nella giornata di ieri.

