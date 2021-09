SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’ultima settimana della stagione estiva del Museo del Mare sarà all’insegna dell’archeologia, in particolare della valorizzazione delle recenti scoperte archeologiche della Villa Marittima del Paese Alto di San Benedetto del Tronto.

Si partirà domani, 9 settembre, alle ore 17 e alle ore 18, con l’attività didattica per i più piccoli “A casa dei romani” per conoscere come si viveva nel passato attraverso un laboratorio pop-up (il costo è di 6 euro). Si proseguirà, poi, domenica 12 settembre, alle ore 18, con partenza dall’Antiquarium Truentinum, con il trekking urbano archeologico, che condurrà i partecipanti alla scoperta del patrimonio storico cittadino: nella sede della Villa Marittima li attenderà il professor Fabrizio Pesando dell’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli, che spiegherà il lavoro svolto dagli archeologi per restituire alla comunità questo sito di grande valore (il costo è di 7 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini).

È obbligatoria la prenotazione al numero 353 4109069.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.