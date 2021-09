SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’università di tutte le età e del tempo libero apre i battenti per il suo 33esimo anno accademico 2021/2022.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 7 settembre, abbiamo avuto la possibilità di intervistare presso la sede dell’Utes la presidente Diana Lanciotti Zoboletti: “L’associazione è nata per far sì che le persone trascorressero il proprio tempo libero praticando varie attività ma, ad oggi, è diventata a tutti gli effetti un vero e proprio circolo culturale. Abbiamo corsi di lingua straniera, di cultura generale, di informatica, oltre all’attività motoria con corsi di ginnastica e ballo. Sotto l’aspetto economico, il costo dei corsi è invitante e permette a tutti di poterne usufruire comodamente, anche dopo il lavoro. E’ il nostro 33esimo anno e siamo soddisfatti per ciò che stiamo facendo per San Benedetto”.

“Sabato 11 settembre alle ore 18.30 presso la Palazzina Azzurra si terrà la mostra Open Day – ricorda Maria Pia Scelicot – sarà l’occasione per presentare ufficialmente le nostre attività. Siete tutti invitati a prendere parte all’evento”.

“Domenica 12 settembre alle 21 sempre alla Palazzina Azzurra andrà in scena lo spettacolo ‘Utes in mostra’ con musica, poesia, balli e molto altro – prosegue Rossella Moscardelli – Le iscrizioni apriranno questo sabato e proseguiranno fino al 4 ottobre, in concomitanza col giorno d’apertura dell’anno accademico 2021/2022″.

L’ingesso è libero con Green pass e prenotazione al numero 0735 781465 oppure 347 6581180.

