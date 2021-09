SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolgerà l’8 settembre, presso l’hotel Excelsior di San Benedetto del Tronto, un’altra serata di valorizzazione enogastronomica e turistica del territorio marchigiano, che avrà l’intento di avviare un’azione promozionale specifica per il settore vitivinicolo e le produzioni agroalimentari, con il coinvolgimento della ristorazione e degli operatori turistici. Si tratta del decimo e penultimo appuntamento del progetto “Dalla Vigna alla Tavola – Le Marche a Piccoli Sorsi”, realizzato a cura del Servizio Politiche Agroalimentari, con il contributo della Regione Marche – Coordinamento della Comunicazione, ideato, organizzato e realizzato da Anna Amici, ditta capofila del Bando, organizzatrice di eventi e Presidente AFI (Associazione Famiglia Impresa), Maria Pia Spurio, docente di ‘Accoglienza Turistica’ presso l’Istituto Alberghiero di Ascoli Piceno, e Sara Giorgi, presidente Federagit / Confesercenti di Ascoli Piceno e Fermo e guida turistica.

La serata vedrà coinvolte quattro aziende enologiche, promosse durante la cena dal sommelier Giovanni Bagnara: Azienda Agricola Corte di Offida di Offida, Società Agricola Semplice Villa Imperium di Ripatransone, Società Agricola Domodimonti di Montefiore dell’Aso, Tenuta Agricola La Riserva di Offida e sei aziende agroalimentari, che forniranno le materie prime per la cena, preparata dallo Chef Fernando D’Addario: Oleificio Silvestri Rosina di Spinetoli, Azienda Agricola Mestechì di Castignano, Bosco d’Oro di Ascoli Piceno, Zafferano Piceno di Acquaviva Picena, Macelleria Antonio Filotei di Pescara del Tronto e Terre dei Calanchi Piceni di Castigano.

Per tutta la durata dell’evento, ci saranno delle piccole postazioni fisse in cui sarà possibile assaggiare i prodotti utilizzati per realizzare il menù della serata e al termine della cena, tra gli ospiti presenti, ne verrà sorteggiato uno, che vincerà un soggiorno per due persone, da fare in primavera, in una struttura di Montefortino.

“Possiamo già affermare, senza ombra di dubbio, che si sia trattato di un successo, sia per il numero e la qualità delle attività coinvolte tra produttori e albergatori, sia per il numero di ospiti avuti in ogni serata, con particolare riguardo a quelli fuori regione, a cui la promozione enologica e gastronomica era maggiormente rivolta – ha così commentato Anna Amici il risultato del progetto, concludendo: “Ci auguriamo che la sinergia che si è venuta a creare tra gli operatori turistici locali prosegua con continuità e successo per molto tempo”.

