MONTEPRANDONE – Il Comune di Monteprandone ha ottenuto un finanziamento regionale per l’acquisto e l’installazione nelle aule scolastiche dell’Istituto comprensivo di impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC).

Gli impianti sono in grado di ridurre le particelle infette nell’aria e di garantire la salubrità degli ambienti. Pertanto, la loro installazione è utile quale efficace strumento di contrasto al Covid-19, ma lo sarà in futuro anche contro il diffondersi dei virus influenzali.

Al Comune di Monteprandone è stato riconosciuto il finanziamento totale del contributo richiesto attraverso la partecipazione al bando regionale, quindi riceverà 136 mila euro, utili ad installare impianti di ventilazione meccanica controllata in 34 aule: 18 della scuola secondaria di primo grado di via Colle Gioioso e 16 aule della scuola primaria di via Benedetto Croce, complessivamente 660 studenti.

