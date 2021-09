Segui la diretta web-tv dalle 20.45. Per assistere al dibattito live e porre le tue domande al candidato, ti basterà prenotare la cena presso il ristorante Noa di Grottammare al numero 0735 631120. Costo 20,00 euro, vedi menu

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per “Punto. E a capo – Speciale elezioni”, la serie di dirette web-tv targate Riviera Oggi dedicate alle amministrative del prossimo 3-4 ottobre.

Giovedì 9 settembre alle ore 20.45, live dal ristorante Noa di Grottammare (sul lungomare De Gasperi 3) l’ospite sarà Serafino Angelini, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, che interverrà assieme ad un candidato al consiglio Comunale in suo sostegno.

Se desiderate assistere alla trasmissione dal vivo nella sala riservata, intervenendo o ponendo domande direttamente al candidato, vi basterà prenotare presso il ristorante Noa al seguente numero: 0735 631120. Menu fisso: antipasto di cozze, mezze maniche allo scoglio, frittura mista, acqua e vino della casa. Costo: 20,00 euro.

Ad animare il dibattito sui temi caldi dell’attualità sambenedettese saranno il direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti ed il giornalista Giuseppe Buscemi. Condurrà Antonio Di Salvatore.

Per qualsiasi ulteriore informazione o per inviare le vostre domande: 0735 585706, info@rivieraoggi.it, 388 6595011 anche via WhatsApp.

