SANT’OMERO – Di seguito una nota giunta in redazione il 6 settembre dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Stasera, intorno alle 18:10, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta a Villa Ricci di Sant’Omero, per un incidente stradale. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Fiat Punto con una coppia a bordo e una Fiat Panda condotta da un 66enne. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Nereto intervenuti sul posto, le due auto si sono scontrate frontalmente. Dai primi rilievi effettuati sembrerebbe che la Punto fosse diretta verso Teramo e la Panda verso Garrufo di Sant’Omero.

La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre la donna dal lato del passeggero della Punto e ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. A causa delle ferite e traumi riportati a seguito dello scontro, la coppia a bordo della Punto è stata trasportata presso l’ospedale di Sant’Omero con un’ambulanza della Croce Bianca di Teramo, mentre il conducente della Panda è stato trasportato all’Ospedale di Teramo con l’ambulanza del 118 di Sant’Omero. Durante le operazioni di intervento la strada provinciale Sp17 è rimasta chiusa al traffico veicolare.

Sul posto sono intervenuti anche due carri attrezzi per la rimozione dei mezzi incidentati.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.