SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Per consentire alla ditta incaricata da società Autostrade per l’Italia di svolgere operazioni di controllo del sottopasso che attraversa il tratto urbano della Salaria, analogamente a quanto disposto per il sottopasso di via Val Tiberina, la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che istituisce, dal 6 al 19 settembre 2021, dalle 8 alle 20, un senso unico alternato, regolato da movieri, in via Torino in corrispondenza del sottopasso autostradale”.

Così il Comune di San Benedetto del Tronto in una nota diffusa il 6 settembre.

