GROTTAMMARE – Più spazio e più cure per i gatti randagi nell’oasi felina del Parco della Madonnina. Grazie alla collaborazione con l’associazione L’Amico Fedele onlus, che gestisce lo spazio, il comune di Grottammare è in procinto di realizzare l’ampliamento dell’area ai piedi del vecchio incasato. In un incontro avvenuto la scorsa settimana sono stati definiti i dettagli del progetto approvato dalla Giunta comunale a fine agosto.