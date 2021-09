Si è svolto Il primo appuntamento organizzato dall’ANLA per la ricerca di volontari. La ricerca proseguirà negli incontri dell’associazione che si svolgeranno nelle prossime settimane

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio del 29 agosto, presso il ristorante pizzeria “Come ti pare” di San Benedetto del Tronto, si è svolto il corso di formazione per vecchi e nuovi volontari promosso da ANLA – Associazione Nazionale Lavoratori e LAV MARCHE per diventare clown di corsia.

Tra gli ospiti presenti, la Presidente Provinciale UNICEF Silvana Guardiani, ha sottolineato come “durante i periodi di lockdown molte persone di ogni età e condizione sociale abbiano subito un crollo di fiducia nella ripresa di una vita normale e di un futuro migliore”.

E’ poi intervenuta anche la presidente ANLA Teresa Spampanato, che ha spiegato che “la solitudine famigliare e sociale ha contribuito enormemente a questo fenomeno, purtroppo ancora presente e chi sa ancora per quanto tempo”.

In virtù di questa situazione di assoluta emergenza sociale ANLA ha ribadito l’urgenza assoluta di cercare nuovi volontari per rispondere alle numerose richieste di presenza nelle strutture sanitarie. Con questo appuntamento di fine estate si è quindi avviato, un corso per diventare clown di corsia, con una serie di appuntamenti di formazione di base destinati proprio ai nuovi volontari”.

Al termine, dell’incontro c’è stato poi un momento di convivialità e confronto, il tutto a base di pizza e torte clown.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.