SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alle ore 23.59 di sabato 4 settembre scadrà la quota di 35 euro con la quale sarà possibile iscriversi alla Granfondo San Benedetto del Tronto – Ciù Ciù. Dopodiché la quota passerà a 40 euro sino al 30 settembre. Iscrizioni online sul sito di KronoService. Previsti 50 dorsali in griglia oro al prezzo di 70 uero, da prenotare. I gruppi con più di 10 atleti potranno usufruire della quota di 25 euro cadauno fino al 30 settembre. I diversamente abili non pagheranno la quota d’iscrizione.

La manifestazione di domenica 3 ottobre nella Riviera delle Palme offrirà due tracciati, che porteranno i partecipanti a pedalare dalla Riviera delle Palme all’entroterra piceno, attraversando alcuni dei borghi più belli e suggestivi del territorio marchigiano. Partenza fissata da Viale Buozzi alle ore 8. Dopo lo start i ciclisti potranno scegliere tra il lungo di 121,997 chilometri e 1756 metri di dislivello e il corto di 95,464 chilometri e 1271 metri di dislivello. Altimetrie, planimetrie, località toccate e ulteriori dettagli sono disponibili nell’apposita pagina del sito ufficiale della Granfondo.

Saranno premiati i primi tre assoluti, uomini e donne, dei due percorsi, i primi tre di ogni categoria per entrambi i tracciati e le prime 10 società con il maggior numero di partenti. Le premiazioni degli assoluti avverranno in zona traguardo dopo quindici minuti dall’arrivo, mentre i premi di categoria potranno essere ritirati presso la segreteria a partire dalle ore 14. Le classifiche complete saranno disponibili sul sito www.kronoservice.com.

Per tutti i gusti e per tutte le tasche le convenzioni soggiorno (clicca qui), senza dimenticare che grazie alla collaborazione con l’Associazione albergatori Riviera delle Palme, per tutti gli iscritti ci sarà una notte in omaggio purché portino un accompagnatore pagante.

Ulteriori dettagli sul sito internet ufficiale, mentre i vari aggiornamenti potranno essere seguiti in tempo reale sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram. Per avere informazioni, invece, basterà scrivere a gfsanbenedettodeltronto@gmail.com.

