SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Per consentire alla ditta incaricata da società Autostrade per l’Italia di svolgere operazioni di controllo del sottopasso che attraversa via Val Tiberina, la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che istituisce, dal 6 al 19 settembre 2021, dalle 8 alle 20, un senso unico alternato, regolato da movieri, in via Val Tiberina, in corrispondenza del sottopasso autostradale”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 3 settembre.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.