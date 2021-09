I lavori sono stati rinviati alla fine della stagione estiva per creare minor disagio possibile, vista la strategicità dello spazio a servizio dell’area turistica della città

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Per consentire l’esecuzione dei lavori di riasfaltatura del parcheggio di piazza Mar del Plata (Zona Faro/Molo sud), non sarà possibile parcheggiare dal 6 al 15 settembre prossimi in tutta l’area della zona portuale compresa tra il molo sud, i cantieri navali e via Pasqualetti”.

Ciò si legge in una nota diffusa dal Comune di San Benedetto il 3 settembre: “La chiusura si rende necessaria per completare i lavori di manutenzione del parcheggio finanziati dalla Regione Marche nell’ambito dei fondi connessi allo sviluppo e gestione delle darsene turistiche nelle aree portuali di competenza regionali (Dgr 733/2018)”.

“I lavori sono stati rinviati alla fine della stagione estiva per creare minor disagio possibile, vista la strategicità dello spazio a servizio dell’area turistica della città” concludono dal Comune.

