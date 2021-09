RIPATRANSONE – Le Caniette, cantina nota al pubblico degli appassionati del vino, con sede a Ripatransone, nel Piceno e nota in tutto il mondo, ospiterà, sabato 4 settembre alle 11, l’Associazione Italiana Sommelier per l’importante consegna di un assegno che sarà destinato al Progetto per il Sociale dell’Ais.

La volontà di partecipare a questo progetto si era concretizzata qualche anno fa insieme all’uscita e presentazione del nuovo rosato Sinopia.

Tutte le bottiglie, che mostravano in retroetichetta il logo BiancoRossoGreen, hanno contribuito a generare la cifra che adesso sarà donata.

Sarà presente per la consegna, insieme a Giovanni Vagnoni, uno dei titolari, anche Roberto Boscolo, Direttore Commerciale della Cantina

Per l’Ais riceverà l’assegno Manuela Cornelii, Consigliere Nazionale con delega al Sociale, insieme ad Antonello Maietta, Presidente Ais Italia, Stefano Isidori, Presidente Ais Marche, Marica Spuria, delegata Ais Ascoli Piceno. Una consegna, semplice e importante, che darà spunto a nuove iniziative nell’ambito del progetto BiancoRossoGreen di Ais per la sensibilizzazione ambientale con il riuso dei tappi di sughero in ambito artistico.