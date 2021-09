SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 11 settembre, presso la libreria Mondadori di San Benedetto del Tronto, dalle ore 17, Elisa Caponetti, autrice del libro “Vittime di violenza: storie di straordinaria quotidianità” sarà a disposizione dei lettori per firmare le copie del suo libro.

Quello della violenza è un problema reale, che, però, solo in tempi recenti ha acquistato dignità giuridica. Il testo di Elisa Caponetti, attingendo ai fondamentali contributi dell’avvocato Maria Letizia Sassi e del Questore Ricifari, offre notevoli spunti di riflessione e importanti testimonianze per comprendere che cosa spinga tante donne e uomini a non denunciare le violenze subite e come si possa fare prevenzione in un ambito così complesso.

Laureata in Psicologia e specializzata in Psicoterapia di Coppia e Familiare, Elisa Caponetti ha arricchito il suo percorso di studi coltivando una formazione integrata su più livelli e dando ampissimo spazio alla propria preparazione e maturazione professionale. Attualmente svolge l’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito del Tribunale, oltre a praticare attività di psicoterapia rivolta ad adulti, coppie e famiglie. Nel corso della sua carriera ha collaborato con la Polizia di Stato e ha effettuato interventi volti alla tutela, cura e riabilitazione psichica dei minori vittime di maltrattamenti e abusi. L’impegno costante nel percorso lavorativo le ha permesso di sviluppare e incentivare competenze specialistiche di elevato e rigoroso profilo scientifico, contribuendo dinamicamente al dibattito scientifico sui diversi temi della psicologia, sia attraverso pubblicazioni, sia attraverso convegni e giornate di studio. Da tantissimi anni è ospite dei più importanti programmi su tv nazionali (Rai, Mediaset, La7, Sky) e radio.

