SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altre otto lezioni gratuite di yoga in programma dal 6 al 17 settembre a San Benedetto del Tronto, Grottammare, Maltignano e Monteprandone per promuovere la salute di cittadini di ogni età. L’iniziativa, all’interno del progetto “Salute e benessere – Percorsi di conoscenza dell’Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile” l’A.S.D. Nicola Tritella APS, è realizzata in collaborazione con Avis Monteprandone, i comuni di San Benedetto, Grottammare, Maltignano e Monteprandone, l’ Associazione Antoniana Eventi e la Fondazione Nazionale delle comunicazioni.

Le lezioni, che saranno tenute dall’insegnante Eugenia Brega, si svolgeranno dalle ore 18, 30 alle 19,30: a San Benedetto del Tronto lunedì 6 e lunedì 13 settembre presso il Parco Wojtyla; a Grottammare martedì 7 e martedì 14 settembre presso piazza Capponi vicino ai campi da tennis di via Promessi Sposi; a Monteprandone mercoledì 8 e mercoledì 15 settembre e a Maltignano venerdì 10 e venerdì 17 settembre presso la pineta degli impianti sportivi di Caselle in via Como.

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano.

La preiscrizione è obbligatoria (tel. 393 9365509).

