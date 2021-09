SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuova puntata di “Punto. E a capo“, il format di Riviera Oggi che si occupa di politica, cultura, sport, società ed attualità del nostro territorio.

Venerdì 3 settembre, alle 18.30, l’ospite sarà Mimmo Minuto, presedente dell’Associazione Culturale “I luoghi della scrittura“, titolare della libreria “Libri ed eventi“, fondatore ed organizzatore della rassegna letteraria “Incontri con l’autore“, che da 40 anni porta in Riviera scrittori di caratura nazionale, permettendo al pubblico di conoscerli da vicino, come in occasione dell’importante riconoscimento letterario del Premio Strega.

Mimmo Minuto dialogherà con la conduttrice e giornalista di Riviera Oggi Marta Grima, per riflettere sull’attuale situazione culturale sambenedettese, confrontandola con quella a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, quando in città fioriva il turismo e si respirava calcio di Serie B. Nel corso della trasmissione verranno anche svelati gli eventi di fine estate dell’Associazione, oltre ai progetti per il prossimo autunno-inverno.

Tutto questo e molti altri temi, in onda venerdì 3 settembre alle 18:30. Segui la puntata su Riviera Oggi.

