SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Giovedì 2 settembre, alle ore 19, si svolgerà lo spettacolo “La forza di una voce sola”.

L’iniziativa avrà luogo presso l’Anfiteatro “Karol Wojtyla” della Parrocchia Cristo Re, a Porto d’Ascoli.

Si tratta della rappresentazione conclusiva del Laboratorio Teatrale Ascodept 2.0, finanziato dalla Regione Marche dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e che vede il patrocinio di diversi Comuni: Ascoli Piceno, Castorano, Folignano, Grottammare, Monteprandone, Offida, Palmiano e San Benedetto del Tronto.

L’iniziativa è realizzata da Delta – Odv in partenariato con 3Sicc Aps, Circolo Acli Oscar Romero Aps, Centro Iniziative Giovani Aps e Unione Sportiva Acli Marche Aps e con la consulenza dell’Associazione Teatro delle foglie. L’attività del Laboratorio ha preso il via dal mese di aprile con una prima serie di incontri on line su piattaforma Zoom, per poi trasferirsi in presenza presso il centro Danzarte di Pagliare del Tronto.

Lo spettacolo parla della forza del teatro che continua a sopravvivere a continue crisi e minacce di estinzione, una forza che si esprime attraverso una serie di monologhi cuciti addosso ai giovani interpreti dai direttori artistici Eugenia Brega e Paolo Clementi del Teatro delle Foglie. Ecco gli interpreti: Jacopo Albertini, Claudia Curzi, Chiara Del Medico, Asja Di Donato, Serena Fazzini, Greta Gripshi, Alessandra Piccinini, Lucrezia Piermarini, Alessia Sacchini, Tanya Torcolacci. Regia: Eugenia Brega e Paolo Clementi. Ingresso libero.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.