ForToGo è la nuova piattaforma che soddisfa la tua voglia di cibo con un servizio rapido ed efficiente, permettendoti di ordinare i piatti che preferisci e di vederteli recapitare direttamente a casa entro tempi davvero imbattibili!

Vuoi provare qualcosa di nuovo? Vuoi stupire i tuoi amici o la tua famiglia con una cena deliziosa? O semplicemente goderti la pizza sul divano di casa tua? Scarica subito l’app di ForToGo e scegli tra tutti i diversi menù in base all’offerta dei ristoranti più vicini a te!

A casa tua in 30 minuti

Scoprirai presto che il servizio di ForToGo è incredibilmente veloce! Avrai ciò che hai ordinato entro 30 minuti dalla richiesta!

Consegne sempre calde

E non è tutto! ForToGo ha sviluppato un sistema che gli permette di recapitare a casa tua alimenti sempre piacevolmente caldi e fragranti. Viene utilizzata infatti un box all’avanguardia per la consegna del cibo, fabbricato in fibra di vetro appositamente per mantenere caldo il tuo ordine!

Da dove nasce

ForToGo nasce da un sogno, dalla passione di due ragazzi per il mondo tecnologico e per il cibo. Con questa piattaforma di Food Delivery si sono posti l’obiettivo di unire il mondo della cucina e della buona tavola a quella per il mondo digitale, dando vita a qualcosa di innovativo, smart e sicuro.

Come funziona ForToGo può essere utilizzato tramite l’apposita app disponibile sia per Android che per iOs. L’app funziona tramite il sistema della geolocalizzazione e ti permette di vedere i partner più vicini a te che svolgono consegne a domicilio. Valuta tutte le occasioni, i menù e le offerte, scegli il piatto che più ti stuzzica e ordina comodamente e in assoluta sicurezza. In poco tempo il corriere arriverà a casa tua!

