SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La libreria locale Nave Cervo ha organizzato una nuova presentazione, che avrà luogo questa domenica, 5 settembre dalle ore 18:30, nella splendida cornice della palazzina azzurra. Si parlerà del libro “Una punta di veleno” dell’autrice Federica Zeppilli, della Capponi Editore, e modererà Silvia Riga.

Di seguito la trama: “Sono passati molti anni dall’ultima volta che Chiara ha avuto modo di incontrare Riccardo, figlio di amici di famiglia, suo primo amore. Un bel giorno, però, nonna Adele la chiama a rapporto e le comunica che quello che un tempo era considerato il più bel ragazzo del quartiere si è trasformato in un uomo dalla parvenza di un senzatetto. Per di più si è presentato da lei con una richiesta d’aiuto: è convinto che qualcuno stia tentando di uccidere suo padre. Il giorno seguente, al termine di una faticosa lezione di danza, Chiara riceve la brutta notizia: Franco Notarangelo, il padre di Riccardo, è stato trovato morto. Il decesso sembra essere avvenuto per cause naturali, ma l’autopsia porta alla luce una scomoda verità: Franco è stato assassinato con una dose di cianuro. Le indagini non tarderanno a mettersi in moto e a guidarle ci sarà il fascinoso commissario Valerio Lorenzi, accompagnato dall’algida ispettrice Massari. Chiara, con l’aiuto del suo amico Tommaso Filippelli, specializzando in Medicina Legale, avrà nuovamente un ruolo di primo piano nella vicenda e ancora una volta rischierà di mettere in serio pericolo i suoi sentimenti”.

La prenotazione è obbligatoria alla mail navecervo@gmail.com. Si ricorda inoltre che per accedere all’evento è necessario essere in possesso del Green Pass.

