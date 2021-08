Il duo argentino batte quello composto da Pupillo e Catini in una finale all’ultimo colpo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La seconda edizione del Trofeo Bachetti Food – Open Padel va alla coppia argentina composta da Nicholas Brusa e Joshua Pirraia, premiati dall’Assessore allo Sport Pierfrancesco Troli e dal Presidente del Circolo Tennis “Maggioni” Afro Zoboletti. I due argentini in finale hanno avuto la meglio contro Stefano Pupillo e Daniele Catini.

Sei giorni all’insegna del padel con atleti arrivati al Circolo Tennis “Maggioni” di San Benedetto del Tronto dall’Italia e dall’estero. Grande partecipazione da parte del pubblico accorso numeroso in tutti i momenti del trofeo.

“Ringrazio il Circolo Tennis Maggioni e tutto il direttivo per l’ospitalità e le strutture eccellenti apprezzate da tutti gli atleti professionisti che hanno partecipato a questa edizione – afferma il CEO di Bachetti Food, main sponsor dell’evento, Massimiliano Bachetti – I ringraziamenti li estendo anche al pubblico caloroso e numeroso accorso per tutto l’evento e agli atleti che ad ogni edizione rendono sempre più importante questo torneo con la loro sportività. Speriamo di migliorarci di anno in anno fino a portare i big internazionali nella splendida cornice del Circolo Maggioni e di San Benedetto”.

Un successo anche sui social di Bachetti Food (@bachetti_food) grazie alla diretta della finale che ha raggiunto numerosi appassionati di sport.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.