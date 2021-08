GROTTAMMARE – Scopre il Piceno grazie alle vacanze di uno zio che, durante gli anni ’60, da Rimini sposta le ferie a Grottammare e da qui non è più mancato dal 1967. Il signor Antonio Curatolo sale in cima alla lista dei villeggianti più longevi e l’altro giorno ha incontrato il sindaco Enrico Piergallini a Palazzo Ravenna per ricevere l’attestato di “Turista onorario”.

Impegnato nel volontariato culturale che lo porta anche nelle corsie ospedaliere della sua città, non è raro ricordarlo nelle serate estive grottammaresi per le spiccate doti canore: “Sabato scorso ho cantato per la chiusura della stagione estiva allo chalet Mimosa, ma in passato – ricorda Curatolo – mi sono esibito anche nel corso della festa del quartiere Stazione. Purtroppo l’estate è finita e venerdì sarò di ritorno a casa”.