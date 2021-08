Ampia partecipazione per l’ottavo appuntamento dell’iniziativa “Dalla Vigna alla Tavola”. Al termine della cena ad un fortunato commensale scelto a sorte tra i presenti verrà donato un soggiorno per due persone a Montefortino

GROTTAMMARE – Si svolgerà venerdì 3 settembre presso l’hotel Parco dei Principi a Grottammare il prossimo appuntamento del progetto: “Dalla Vigna alla Tavola – Le Marche a Piccoli Sorsi” realizzato con il contributo della Regione Marche.

Il progetto, nato con lo scopo di valorizzare la produzione enogastronomica locale, è al suo ottavo appuntamento e, come nelle precedenti edizioni, può contare sull’ampia partecipazione di ristoratori, operatori turistici e produttori agroalimentari del Piceno.

All’evento saranno presenti: Anna Amici – ditta capofila del bando e organizzatrice dell’evento – nonché Presidente AFI (Associazione Famiglia Impresa), l’ideatrice del progetto e la docente della disciplina “Accoglienza Turistica” Maria Pia Spurio e Sara Giorgi presidente Federagit / Confesercenti di Ascoli Piceno e Fermo, oltre che guida turistica di esperienza ventennale la quale impreziosirà la serata con un racconto sapiente e coinvolgente sui tesori del Piceno.

Cinque sono le aziende enologiche che verranno promosse durante la cena dal sommelier Ivan Millanaccio: Cantina Fontursia di Ripatransone, Tenuta Santori di Ripatransone, Azienda Agricola Collina Giuseppina di Spinetoli, Azienda Agricola Damiani Pasqualino di San Savino, Società Agricola Domodimonti di Montefiore dell’Aso.

Sei invece saranno le aziende agroalimentari che forniranno le materie prime per la cena che sarà preparata dalle sapienti mani dello chef Michael Ottavi: Oleificio Silvestri Rosina di Spinetoli, Azienda Agricola Mestechì di Castignano, Bosco d’Oro di Ascoli Piceno, Zafferano Piceno di Acquaviva Picena, Macelleria Antonio Filotei di Pescara del Tronto, Terre dei Calanchi Piceni di Castigano.

Al termine della cena tra gli ospiti presenti verrà sorteggiato un fortunato commensale al quale sarà donato un soggiorno, con pernottamento per due persone, da fare in primavera in una struttura di Montefortino.

Chiunque volesse prenotare può farlo inviando un messaggio su WhatsApp oppure contattando la segreteria organizzativa al 339 8262252. Per le chiamate il numero è attivo tutti i giorni dalle 15:00 alle 18:00.

Questi i prossimi appuntamenti:

Domenica 5 presso lo Chalet Beluga Beach di Grottammare

Lunedì 6 presso il Ristorante Rebel di San Benedetto del Tronto

Mercoledì 8 presso l’Hotel Excelsior di San Benedetto del Tronto.

