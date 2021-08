SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della rassegna Incontri con l’autore, organizzata dall’associazione “I luoghi della scrittura” e dalla libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno del Comune di San Benedetto del Tronto, i prossimi due appuntamenti alla Palazzina Azzurra saranno il 31 agosto, alle ore 21,30, con lo scrittore Mario Desiati, che presenterà il libro “ Gli spatriati” ( Einaudi) e il 2 settembre, sempre alle ore 21,30, con lo scrittore Fabio Genovesi, che presenterà il libro “ Il calamaro gigante” ( Feltrinelli). Dialogherà’ con Desiati Giovanna Frastalli e con Genovesi Alessandra Clementi.

Mario Desiati vive tra Roma e Berlino. Si è occupato di cronaca politica e sportiva e ha pubblicato saggi sulla responsabilità civile. È stato caporedattore della rivista Nuovi Argomenti ed editor junior della Arnoldo Mondadori Editore. Dal 2008 al 2013 si è occupato della direzione editoriale di Fandango Libri, confluita nel gruppo indipendente Fandango editore. Ha scritto e pubblicato poesie, antologie, saggi e romanzi. Collabora con La Repubblica e L’Unità. Dal suo romanzo “il paese delle spose infelici”, che ha ricevuto il premio Ferri-Lawrence nel 2008 e il premio Mondello nel 2009, è stato tratto il film omonimo. Molte sue opere sono state tradotte in inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, coreano. È stato finalista al Premio Strega nel 2011 con “Ternitti”.

Fabio Genovesi ha pubblicato racconti, romanzi, biografie, saggi, sceneggiature e traduzioni di autori statunitensi. Nel 2015 ha vinto la seconda edizione del Premio Strega Giovani con il romanzo “Chi manda le onde”. Collabora con il Corriere della sera, Glamour, La Repubblica e Vanity Fair. Con “Il mare dove non si tocca” ha vinto nel 2018 ex aequo il Premio Viareggio per la narrativa. Ha lavorato come opinionista per la Rai; nel 2019 ha debuttato nella narrativa per ragazzi con “Rolando del camposanto” e l’anno successivo ha dato alle stampe il romanzo “Cadrò, sognando di volare”, scelto dalla giuria popolarissima al premio Pozzale Luigi Russo.

