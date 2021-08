FERMO – Controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Fermo in questi giorni.

Nel Fermano i militari hanno arrestato un 39enne già noto alle Forze dell’Ordine per un furto notturno in un supermercato. Malvivente beccato in flagranza di reato come affermato dall’Arma fermana in una nota diffusa il 30 agosto.

Nei confronti del ladro l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per la firma per tre giorni a settimana.

