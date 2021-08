In via della Liberazione

MONTEPRANDONE – “Il taglio del nastro benedizione di Don Peppe Giudici e poi festa con musica, tanti palloncini colorati e l’animazione del mago trampoliere Fabiano. Così nel pomeriggio di ieri abbiamo aperto al pubblico il nuovissimo Parco dell’Amicizia, l’area verde attrezzata con giochi di via della Liberazione a Centobuchi“.

Così il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, in una nota diffusa il 30 agosto: “E’ stato un momento di gioia per i tanti bambini e le bambine accorsi con le loro famiglie, ma anche per l’Amministrazione comunale, felice di poter consegnare alla cittadinanza un nuovissimo spazio urbano per grandi e piccini. Questo è solo il primo dei parchi pubblici che nasceranno sul nostro territorio, è uno luogo dove vivere ore di spensieratezza, conoscere amici e divertirsi”.

“E’ un’area pubblica, un’area di tutti e per questo è importante che tutti noi, nell’utilizzarla, ne abbiamo cura e rispetto” conclude il primo cittadino.

