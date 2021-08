SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo Nautico Sambenedettese ha fatto da sfondo alla consegna del premio letterario Massimo De Nardis, giunto quest’anno alla 18^ edizione. Ad aggiudicarselo Ophelia Pallotta con il racconto “I doni del mare”.

Questa la motivazione della giuria composta da Ettore Picardi, membro dell’associazione “I luoghi della scrittura”, e i due giovani provenienti dalla Scuola Holden Matteo Coccia e Matteo Olivieri: “Un racconto ben scritto in cui il mare è protagonista oltre che teatro della vicenda, quasi un collaboratore di personaggi ed elemento unificatore. L’idea della pallina di carta stagnola che lega Samir e Fabio è originale e molto efficace. Anche il dolore e il dramma che il mare provoca, come a volte capita, è reso in modo nuovo e addirittura piuttosto liberatorio”.

Menzione speciale per Giulia Dentello con “Frangenti”, Gabriele Morichetti con “Scritte su sabbia” e Dario Palumbo, anche lui, come Ophelia, studente del Liceo Classico “G. Leopardi” di San Benedetto, con “R3”.

Nel corso della serata sono intervenuti il Preside del Liceo Classico “G. Leopardi” Maurilio Piergallini, presente insieme alla Vice Preside Marida Castelletti, e il Presidente del Circolo Nautico Sambenedettese Igor Baiocchi.

A fine serata, Ophelia Pallotta, classe 2003, ci ha concesso una video intervista in cui ha parlato del suo racconto, di cosa l’abbia inspirata e della sua passione per la scrittura.

