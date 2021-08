ACQUAVIVA PICENA – “L’amministrazione comunale e l’associazione Laboratorio Terraviva, alla presenza dell’Assessore regionale Guido Castelli, hanno consegnato la Crolla d’oro, quale elevata espressione dell’artigianato acquavivano, a Sua Eminenza Cardinale Menichelli ed al Presidente della Lega del Filo D’Oro Dottor Bartoli” – ha fatto sapere il Sindaco di Acquaviva Pierpaolo Rosetti.

E ancora: “Consegnati attestati di riconoscimento per l’impegno sociale a Martina Felicioni, Chiara Pulcini, Berenice Aliventi, Chiara Camela e Benedetta Gaetani, che hanno dedicato il loro tempo al mantenimento e abbellimento delle panchine del Parco De André, all’Associazione Questione Natura per l’attività di pulizia e decoro del paese e al Radio Club Piceno per il costante impegno e la collaborazione con la comunità acquavivana”.

Ha concluso il Sindaco: “Ringraziamento per aver concesso la Chiesa di San Nicolò a Don Pierluigi ed un grazie per la presenza di Sua Eccellenza Vescovo Emerito Gervasio Gestori, al Comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, al Vice Comandante della Stazione dei Carabinieri di Acquaviva Picena Claudio Galasso e al Presidente del Consiglio Comunale di Monteprandone. Grazie anche ai nostri cantanti Guglielmo Felicioni, Paolo Rossetti, Massimiliano Civita e Silvia Santini”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.