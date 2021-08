Tempo di ritorni, di partenze, di nuovi inizi, ma l’estate non è ancora del tutto finita e Riviera Oggi Estate ti accompagna verso gli ultimi sprazzi di una stagione che sicuramente non dimenticheremo. In edicola il numero speciale con tutti gli eventi dal 28 agosto al 12 settembre.

Il 28 agosto ad Alba Adriatica (TE) c’è Enrico Brignano a deliziare il pubblico con le sue gag, domenica 29 agosto Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Dardust, Saturnino e la star della serie TV “Baby” Alice Pagani sono ad Ascoli Piceno per uno spettacolo da non perdere, la cantante Levante è a Sarnano (MC) e Amandola (FM) il 31 agosto e a Pescara l’1 settembre. A Servigliano (FM) va in scena la musica indie: Ernia sabato 28 agosto, Gazzelle il 31 agosto, Ghemon l’1 settembre, Niccolò Fabi il 2 settembre e Colapesce e Dimartino il 4 settembre. Da non perdere anche sabato 28 e domenica 29 agosto il mercatino di antiquariato e collezionismo “L’Antico e le Palme” a San Benedetto e la manifestazione dedicata alla Sibilla “Sibyllarium” ad Acquasanta Terme, dal 2 al 5 settembre “Abruzzo Irish Festival” a Notaresco (TE), dal 3 al 5 settembre il mercatino regionale francese a San Benedetto, dall’8 al 12 settembre il festival del pesce azzurro a Porto Sant’Elpidio (FM). E ancora: sagre, feste, tradizioni popolari, teatro, danza, mostre, musei e molto altro.